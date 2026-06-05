Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 7: Heimaturlaub
22 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Maomao macht sich Sorgen um ihren Vater. Da sie beim Gartenfest mehrere Haarnadeln bekommen hat, nutzt sie die Gelegenheit, den Inneren Palast zu verlassen und für drei Tage nach Hause zurückzukehren.
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Die Tagebücher der Apothekerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama, Romanze
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN