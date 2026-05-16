Staffel 1Folge 11vom 16.05.2026
High TideJetzt kostenlos streamen
Die Thundermans: Undercover
Folge 11: High Tide
22 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 6
Die Superhelden Phoebe und Max werden auf eine Mission geschickt, um eine neue Bedrohung in Secret Shores zu bekämpfen. Die beiden müssen aber auch ihre kleine Schwester Chloe mitnehmen und ihr Superheldentalent trainieren.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Thundermans: Undercover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon