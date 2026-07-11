Staffel 1Folge 2vom 11.07.2026
Chloe ist geschrottetJetzt kostenlos streamen
Die Thundermans: Undercover
Folge 2: Chloe ist geschrottet
22 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6
Durch einen Trainingsunfall werden Chloés Kräfte gestört. Max versucht, sie zu heilen, und erhält ein irreführendes positives Ergebnis, sodass sie auf eine Party geht, aber seine Behandlung erzeugt neue Kräfte, die Chloé nicht kontrollieren kann.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Thundermans: Undercover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer, Action, Comedy
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 2: Nickelodeon