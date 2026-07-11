Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Thundermans: Undercover

NickelodeonStaffel 1Folge 2vom 11.07.2026
Chloe ist geschrottet

Chloe ist geschrottetJetzt kostenlos streamen

Die Thundermans: Undercover

Folge 2: Chloe ist geschrottet

22 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6

Durch einen Trainingsunfall werden Chloés Kräfte gestört. Max versucht, sie zu heilen, und erhält ein irreführendes positives Ergebnis, sodass sie auf eine Party geht, aber seine Behandlung erzeugt neue Kräfte, die Chloé nicht kontrollieren kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Thundermans: Undercover
Nickelodeon

Die Thundermans: Undercover

Alle 1 Staffeln und Folgen