Staffel 2Folge 13vom 04.07.2026
Das wahre Mastermind: Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Die Thundermans: Undercover
Folge 13: Das wahre Mastermind: Teil 2
22 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 6
B.C. zwingt Chloe, ein Amulett zu stehlen, das ihm Superkräfte verschaffen könnte. Die Thundermans tun sich zusammen, um das zu verhindern. Als Chloe ihre Freunde retten will, bleibt ihr nichts anderes übrig, als ihre wahre Identität aufzudecken.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Thundermans: Undercover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon