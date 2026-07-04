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Die Thundermans: Undercover

NickelodeonStaffel 2Folge 13vom 04.07.2026
Das wahre Mastermind: Teil 2

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Die Thundermans: Undercover

Folge 13: Das wahre Mastermind: Teil 2

22 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 6

B.C. zwingt Chloe, ein Amulett zu stehlen, das ihm Superkräfte verschaffen könnte. Die Thundermans tun sich zusammen, um das zu verhindern. Als Chloe ihre Freunde retten will, bleibt ihr nichts anderes übrig, als ihre wahre Identität aufzudecken.

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