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Die Thundermans: Undercover

NickelodeonStaffel 2Folge 3vom 31.05.2026
Doppeltes Spiel

Doppeltes SpielJetzt kostenlos streamen

Die Thundermans: Undercover

Folge 3: Doppeltes Spiel

22 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 6

Als Max von Phoebes Zusammenarbeit mit Captain Perfect erfährt, ist er entschlossen, das Geheimnis des neuen Superhelden aufzudecken. Chloes Schwarm BC lädt sie zu einer Produktparty ein, vor der Jinx und Booch protestieren.

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