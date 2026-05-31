Staffel 2Folge 3vom 31.05.2026
Doppeltes SpielJetzt kostenlos streamen
Die Thundermans: Undercover
Folge 3: Doppeltes Spiel
22 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 6
Als Max von Phoebes Zusammenarbeit mit Captain Perfect erfährt, ist er entschlossen, das Geheimnis des neuen Superhelden aufzudecken. Chloes Schwarm BC lädt sie zu einer Produktparty ein, vor der Jinx und Booch protestieren.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Thundermans: Undercover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon