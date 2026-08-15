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Die Thundermans

NickelodeonStaffel 1Folge 1vom 15.08.2026
Die Supersitter

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Die Thundermans

Folge 1: Die Supersitter

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Die Phoebe und Max sind Zwillinge aus einer Superheldenfamilie. Sie führen eine gesunde Rivalität. Phoebe setzt ihre Superkräfte für das Gute ein, während Max auf der dunklen Seite steht.

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