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Die Thundermans

NickelodeonStaffel 1Folge 2vom 15.08.2026
Das Abendessen

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Die Thundermans

Folge 2: Das Abendessen

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Phoebe möchte die Familie ihres Schwarms beeindrucken und lädt sie zum Abendessen ein. Max hat vor, den Abend zu sabotieren, doch als ein unerwarteter Gast auftaucht, müssen beide zusammenarbeiten.

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