Staffel 1Folge 3vom 16.08.2026
Das ZeugnisJetzt kostenlos streamen
Die Thundermans
Folge 3: Das Zeugnis
22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6
Nachdem er die Noten in seinem Zeugnis manipuliert hat, wird Max in einen Mathematikkurs für Fortgeschrittene versetzt und tritt in einem Mathe-Quiz gegen Phoebe an. Unterdessen versuchen Hank, Nora und Billy, einen flüchtigen Zeitungsdieb zu fangen.
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Die Thundermans
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom, Action, Abenteuer
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany