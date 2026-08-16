Staffel 1Folge 4vom 16.08.2026
Phoebe gegen MaxJetzt kostenlos streamen
Die Thundermans
Folge 4: Phoebe gegen Max
22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6
Max spielt Phoebe einen Streich beim Fototermin in der Schule und zwischen den beiden bricht ein regelrechter Krieg der Streiche aus. Hank und Barb testen derweil eine neue Erziehungsmethode.
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Die Thundermans
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom, Action, Abenteuer
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany