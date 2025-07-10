Kater Lui ist extrem aggressivJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 10.07.2025: Kater Lui ist extrem aggressiv
45 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 6
Die Reality-Doku begleitet Tierärzt:innen in ihrer Kleintierpraxis, im Zoo, im Pferdestall oder auf dem Bauernhof. Die Pfotenhelden kümmern sich mit viel Empathie um die Belange ihrer tierischen Patienten. Doch was passiert eigentlich hinter ihren Praxis-Türen?
Genre:Dokumentation, Tiere, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1