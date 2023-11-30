Große Sorge um ein kleines KätzchenJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 30.11.2023: Große Sorge um ein kleines Kätzchen
45 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 6
Die Reality-Doku begleitet Tierärzt:innen in ihrer Kleintierpraxis, im Zoo, im Pferdestall oder auf dem Bauernhof. Die Pfotenhelden kümmern sich mit viel Empathie um die Belange ihrer tierischen Patienten. Doch was passiert eigentlich hinter ihren Praxis-Türen?
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1