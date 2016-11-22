Die Tierärzte von Houston
Folge vom 22.11.2016: Der Ziegen-Notruf
44 Min.Folge vom 22.11.2016Ab 12
Eine Landwirtin bittet die Veterinäre des „Cy-Fair Animal Hospital“ um ungewöhnliche Hilfe: Damit die Tiere auf dem weitläufigen Gelände außerhalb von Houston nicht verloren gehen, soll eine ganze Ziegenherde mit GPS-Sendern versehen werden. Kein Problem für die Tierärzte, die den Außeneinsatz auf der Ranch als willkommene Abwechslung sehen. Unterdessen hält Dr. Lavigne im Krankenhaus die Stellung. Besorgte Hundebesitzer bringen Welpe Thanos mit akuten Beschwerden in die Klinik. Was sich nach ausgiebiger Untersuchung im Verdauungstrakt des Vierbeiners findet, ist jedoch für alle Beteiligten eine große Überraschung - und das Herrchen bekommt endlich seinen verloren gegangenen Socken wieder!
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Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.