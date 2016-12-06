Die Tierärzte von Houston
Folge vom 06.12.2016: Ein Tiger zieht um
45 Min.Folge vom 06.12.2016Ab 12
Houston, wir haben ein Problem! Über die texanische Millionenmetropole zieht ein Unwetter herein: Umgestürzte Bäume, überflutete Straßen, Starkregen und Stromausfall! Mitten in diesem Chaos setzen die Veterinäre des „Cy-Fair Animal Hospital“ alles daran, verletzte oder verloren gegangene Tiere zu retten. Dr. Blue behandelt einen Hundewelpen, der sich im Schmutzwasser eine gefährliche Infektion eingefangen hat. Doch plötzlich geht ein Notruf ein, der selbst den erfahrenen Tierärzten die Sprache verschlägt: In Conroe, einer Nachbarstadt von Houston, wurde ein herrenloser Tiger gefunden! Dr. Lavigne und Dr. Ross verlieren keine Zeit, um ihren Kollegen - und der Raubkatze - zur Hilfe zu eilen.
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Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.