Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Tierärzte von Houston

Ein Tiger zieht um

TLCFolge vom 06.12.2016
Ein Tiger zieht um

Ein Tiger zieht umJetzt kostenlos streamen

Die Tierärzte von Houston

Folge vom 06.12.2016: Ein Tiger zieht um

45 Min.Folge vom 06.12.2016Ab 12

Houston, wir haben ein Problem! Über die texanische Millionenmetropole zieht ein Unwetter herein: Umgestürzte Bäume, überflutete Straßen, Starkregen und Stromausfall! Mitten in diesem Chaos setzen die Veterinäre des „Cy-Fair Animal Hospital“ alles daran, verletzte oder verloren gegangene Tiere zu retten. Dr. Blue behandelt einen Hundewelpen, der sich im Schmutzwasser eine gefährliche Infektion eingefangen hat. Doch plötzlich geht ein Notruf ein, der selbst den erfahrenen Tierärzten die Sprache verschlägt: In Conroe, einer Nachbarstadt von Houston, wurde ein herrenloser Tiger gefunden! Dr. Lavigne und Dr. Ross verlieren keine Zeit, um ihren Kollegen - und der Raubkatze - zur Hilfe zu eilen.

Alle verfügbaren Folgen