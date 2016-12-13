Die Tierärzte von Houston
Folge vom 13.12.2016: Hoffnung für Hoppy
45 Min.Folge vom 13.12.2016Ab 12
Know-how und Erfindergeist! Die Veterinäre Diarra Blue, Aubrey Ross und Mike Lavigne haben alle Hände voll zu tun, um ihre tierischen Patienten fachmännisch zu versorgen. In dieser Folge wird eine Eule mit akutem Augenleiden eingeliefert, Hund Hoppy hat Gelenkprobleme und im Schweinestall kränkelt eine ganze Ferkel-Sippe! Neben der alltäglichen Arbeit im Tierkrankenhaus darf natürlich das Privatleben nicht auf der Strecke bleiben. Um ein Haar hätte Dr. Blue ein wichtiges Projekt zuhause vergessen: Das Geschenk für Ehefrau Jessica! Die neue Konstruktion für romantische Stunden im Eigenheim erfordert allerdings jede Menge handwerkliches Geschick - und bringt selbst den Oberarzt ins Schwitzen.
Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.