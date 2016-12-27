Die Tierärzte von Houston
Folge vom 27.12.2016: …und Action!
45 Min.Folge vom 27.12.2016Ab 12
Pitbull-Jungspund Diesel ist erst sieben Monate alt und hat ein gravierendes Problem: Seine Augenlider sind nach innen gerollt. Die Diagnose lautet „Entropium“ - eine schmerzhafte Fehlstellung, die dringend behandelt werden muss! Tierarzt Dr. Ross verliert keine Zeit und übernimmt den Routineeingriff, damit der tapfere Vierbeiner endlich wieder sehen kann. Kritisch wird es für die trächtige Hundedame Ella und ihren ungeborenen Nachwuchs: Dr. Blue riskiert einen Kaiserschnitt in letzter Sekunde. Außerdem in dieser Folge: Das „Cy-Fair Animal Hospital“ dreht ein neues Firmenvideo in der Klinik. Licht an, Kamera ab... und Action!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.