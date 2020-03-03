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Die Tierärzte von Houston

Die lieben Kinder

TLCFolge vom 03.03.2020
Die lieben Kinder

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Die Tierärzte von Houston

Folge vom 03.03.2020: Die lieben Kinder

45 Min.Folge vom 03.03.2020Ab 12

Katze Autumn übergibt sich seit einer Woche und hat bereits 2 Kilogramm Körpergewicht verloren! Um herauszufinden, was der Katze fehlt, ordnet Tierarzt Dr. Ross ein Röntgenbild sowie eine Untersuchung der Blutwerte an. Das Ergebnis: Ein Fremdkörper im Magen des Stubentigers scheint die Ursache für die Beschwerden zu sein. Jetzt muss der Gegenstand schnellstmöglich entfernt werden. Auch in dieser Folge: Dr. Lavigne und Tochter Sydney absolvieren ihre erste gemeinsame Fahrstunde, 3 diebische Frettchen stellen die Klinik auf den Kopf und das Leben von Hündin Bella steht auf Messers Schneide.

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