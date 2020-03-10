Die Tierärzte von Houston
Folge vom 10.03.2020: Ein Paradies für Fische
44 Min.Folge vom 10.03.2020Ab 12
Dr. Blue hat ein Faible für Fische. Heute unternimmt er einen Spontanbesuch in der Zoohandlung, um ein paar schwimmende Freunde für daheim mitzunehmen. Schließlich hat sich der Veterinär schon lange ein Aquarium gewünscht. Allerdings hat der Tierarzt den blubbernden Zuwachs für zuhause in Eigenregie organisiert - ohne Gattin Jessica in das Projekt einzuweihen! Später wird es auch in der Tierklinik ernst: Hündin Layla hat seit Tagen nicht gefressen und Dr. Ross will per Ultraschall den Grund dafür herausfinden. Außerdem wird Labrador-Mischling Red mit einer riesigen Geschwulst am Kopf eingeliefert.
Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
