Die Tierärzte von Houston
Folge vom 17.03.2020: Petri Heil, Dr. Blue
44 Min.Folge vom 17.03.2020Ab 12
Chihuahua-Mischling Zorro leidet an Herzproblemen. Dr. Lavigne zieht einen Spezialisten hinzu, um die Ursache der Erkrankung abzuklären. Mit Hilfe einer Echokardiografie wollen die Veterinäre mehr über den Zustand des lebenswichtigen Organs herausfinden. Leider liefert die Untersuchung ein fatales Ergebnis. Parasiten haben Zorros Herz befallen - und das bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Auch in dieser Folge: Eine freche Bande australischer Gleitbeutler stellt das Tierkrankenhaus auf den Kopf und das Ärzte-Trio wird zu einem abenteuerlichen Angel-Trip eingeladen. Petri Heil, Dr. Blue!
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Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.