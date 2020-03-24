Die Tierärzte von Houston
Folge vom 24.03.2020: Der Camping-Ausflug
44 Min.Folge vom 24.03.2020Ab 6
Wenn es um verletzte oder kranke Tiere geht, stehen die Experten aus Houston mit Rat und Tat zur Seite. Und an Patienten mangelt es ihnen nicht: Dr. Ross hat es mit einem Streifenkauz zu tun, der von einem Auto angefahren wurde, Hündin Jamie Bell hat Füllmaterial verschluckt, das ihr schwer im Magen liegt und Dr. Lavigne entfernt einen Tumor bei Katze Gati, die an Speicheldrüsen-Krebs leidet. Außerdem kümmert sich das Team um einen verwahrloster Pitbull von der Straße, damit der Vierbeiner endlich ein neues Zuhause findet. Zur Belohnung geht es nach getaner Arbeit zum Familien-Camping in die Wildnis...
Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe:
6
