Die Tierärzte von Houston
Folge vom 31.03.2020: Das Hochwasser
44 Min.Folge vom 31.03.2020Ab 12
Hurrikan Harvey hat die texanische Metropole Houston schwer getroffen! Sintflutartige Niederschläge haben zu heftigen Überschwemmungen geführt. Tausende Menschen und Tiere haben ihr sicheres Dach über dem Kopf verloren, sind verletzt oder vermisst. Auch das „Cy Fair Animal Hospital“ blieb nicht von der Katastrophe verschont und war für fast eine Woche geschlossen. Jetzt sortieren sich die Tierärzte neu und versuchen in einem gemeinsamen Kraftakt zu retten, was zu retten ist. Sie helfen Hundewelpen, die den Fluten nur knapp entkommen sind und flicken verwundete Tiere wie am Fließband zusammen.
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Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.