TLC
44 Min. Ab 12

Viel zu tun im Tierkrankenhaus: Minischwein Bacon hat ein Milbenproblem, Shih Tzu Pyewacket hat sich mit einem Kauknochen übernommen und ein junger Pitbull leidet an einer angeborenen Fehlbildung. Dr. Blue empfiehlt die Amputation des Beins, damit sich später keine Komplikationen ergeben. Aber letztendlich muss der Hundehalter die schwerwiegende Entscheidung treffen. Auch in dieser Folge: In Tuskegee, Alabama, feiert die ehemalige Klasse von Dr. Lavigne und Dr. Ross ihren zehnjährigen Uni-Abschluss - ein großes Wiedersehen, bei dem die Tierärzte aus Houston als Gastdozenten geladen sind!

