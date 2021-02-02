Die Tierärzte von Houston
Folge vom 02.02.2021: Der Schweineflüsterer
44 Min.Folge vom 02.02.2021Ab 12
Im Tierkrankenhaus von Houston wird ein Notfall eingeliefert: Pitbull Cash ist mit einem wehrhaften Waschbären aneinandergeraten und allem Anschein nach als Verlierer aus der Konfrontation hervorgegangen! Jetzt müssen die tiefen Bisswunden, die der Hund abbekommen hat, schnellstmöglich versorgt werden. Auch eine Untersuchung auf Tollwut ist in einem solchen Fall obligatorisch. Später rücken Dr. Blue und Dr. Lavigne zu einem Außeneinsatz aus, um Esel Kenny zu kastrieren, Dr. Ross bekommt es mit einem aggressiven Frettchen zu tun und der Titel des „Schweine-Flüsterers“ geht an...
Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe:
12
