Die Tierärzte von Houston
Folge vom 09.02.2021: In Quarantäne
45 Min. Ab 12
Wüstenfuchs Rocket und Wickelbär Baloo leiden an einer rätselhaften Hautkrankheit. Um herauszufinden, was den exotischen Haustieren wirklich fehlt, führt Dr. Ross aufwändige Laboruntersuchungen durch. Auch in dieser Folge: Nachdem Hurrikan Harvey das Haus von Dr. Blues Bruder Tee und dessen Familie verwüstet hat, ist die ganze Sippe bei ihrer Verwandtschaft eingezogen. Die Katastrophe ist bereits ein halbes Jahr her und es wird höchste Zeit, dass beide Familien wieder Platz zum Atmen bekommen. Denn bei aller Bruderliebe ist mit 4 Erwachsenen, 5 Kindern und 3 Hunden unter einem Dach Chaos vorprogrammiert.
Genre: Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe: 12
12
