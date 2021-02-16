Die Tierärzte von Houston
Folge vom 16.02.2021: Eine Lektion fürs Leben
45 Min.Folge vom 16.02.2021Ab 12
Verstärkung für das Team: Heute ist Student Gerard zu Besuch im Cy-Fair Animal Hospital. Der junge Wissenschaftler träumt davon, selbst einmal Tierarzt zu werden. Dr. Blue nimmt den angehenden Veterinär unter seine Fittiche, um ihm einen Einblick in die facettenreiche und anspruchsvolle Arbeit zu ermöglichen. Später untersucht Dr. Ross eine Taube, die zum Haustier geworden ist und Tierarzt Dr. Lavigne setzt alles daran, das Leben von Pitbull Sky zu retten. Der Vierbeiner leidet an Krebs und soll in einer riskanten Operation von seinem Tumor befreit werden. Doch das Geschwür ist gigantisch und wiegt bereits 7 Kilo!
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Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.