Die Toten vom Bodensee: Der WegspukJetzt kostenlos streamen
Die Toten vom Bodensee
Folge 27: Die Toten vom Bodensee: Der Wegspuk
Ein Mord an einem vermeintlich verfluchten Ort führt Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin inmitten der mystischen Bodenseeregion zu einem tiefen Familiengeheimnis. Inhalt: Dass es in Hörbranz, besonders am Grenzübergang zu Deutschland, spuken soll, ist allseits bekannt. An dem vermeintlich verfluchten Ort in einer verfallenen Villa wird Jakob (Robert Finster) von der Drohne einer Jugendgruppe beobachtet, als er einen stadtbekannten Bauunternehmer und angehenden Besitzer des Grundstücks bei einem heftigen Kampf tötet. Kommissarin Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) und Kommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) leiten umgehend die Fahndung ein und begeben sich auf eine mysteriöse Reise in die Geschichte dieses geheimnisvollen Ortes. Als der vermeintliche Täter von der jungen Anwältin Mia (Katharina Lorenz) zurück zum Tatort gebracht wird, um sich zu stellen, häufen sich die Fragen. Warum soll ihn der Bauunternehmer, zu dem Jakob keinerlei Verbindung hat, angegriffen haben? Was hatte Jakob überhaupt bei der alten Villa im Wald zu suchen? Und warum vertritt die angehende Schwiegertochter des Opfers ihn als Anwältin, obwohl sie an diesem Ort traumatische Erfahrungen machen musste? Besetzung: Matthias Koeberlin (Micha Oberländer) Nora Waldstätten (Hannah Zeiler) Hary Prinz (Thomas Komlatschek) Stefan Pohl (Thomas Egger) Christopher Schärf (Raphael Stadler) Peter Kremer (Karsten Brandstätter) Robert Finster (Jakob Stocking) Katharina Lorenz (Mia Burgstaller) Thomas Unger (Albert Hauer) Klaus Pohl (Paul Burgstaller) Regie: Michael Schneider Bildquelle: ORF/Graf Film/Patrick Pfeiffer
