ORF2Staffel 1Folge 29vom 08.08.2025
90 Min.Folge vom 08.08.2025Ab 12

Ein wenige Stunden altes Baby wird in einem schwimmenden Korb auf dem Bodensee gefunden. Die DNA-Analyse ergibt: Es ist die Tochter von Rita Hafner, einer Schneiderin der Bregenzer Seebühne, die seit sechs Monaten vermisst wird und für tot gehalten wurde. Ritas Verschwinden stürzte ihren Freund, den Opernsänger Veit, in eine Krise – er galt als Hauptverdächtiger, verlor seinen Job und verfiel dem Alkohol. Obwohl er seine Unschuld beteuert, wird er nun erneut von den Ermittlern Zeiler und Oberländer befragt, die frühere Fehler einräumen müssen. Ein weiterer Mord geschieht, und Zeiler selbst gerät in Gefahr. Sie muss gerettet werden, bevor ein dunkles Ritual vollendet wird. Bildquelle: ORF/Graf Film/Patrick Pfeiffer

ORF2
