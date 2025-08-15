Die Toten vom Bodensee: Das zweite GesichtJetzt kostenlos streamen
Die Toten vom Bodensee
Folge 30: Die Toten vom Bodensee: Das zweite Gesicht
Die 17-jährige Lisa behauptet, Zeugin eines Mordes gewesen zu sein. Doch das angebliche Opfer lebt. Als genau das eintritt, was sie vorhergesagt hat, stellt sich die Frage: Wer steckt dahinter und woher wusste sie es? Inhalt: Die 17-jährige, völlig verstörte Lisa (Anna Herrmann) behauptet bei der Polizei, Zeugin eines Mordes gewesen zu sein. Doch das von ihr beschriebene Opfer lebt, und die Veranstaltung, bei der alles passieren soll, findet erst am nächsten Tag statt. Oberländer (Matthias Koeberlin) und Zeiler (Nora Waldstätten) stehen vor einem Rätsel: Haben sie es mit einer pubertierenden Wichtigmacherin, einer Wahrsagerin oder einer jungen Frau mit Visionen zu tun? Dann geschieht genau das, was Lisa vorhergesagt hat – der beschriebene Mann wird bei der Veranstaltung erstochen. Bei den Ermittlungen stoßen die Cops auf dunkle familiäre Abgründe. Was hat Lisas Bruder mit dem Mord zu tun? Was weiß die Geliebte der nicht ganz so trauernden Witwe? Und vor allem: Wie konnte Lisa den Mord schon vorhersehen? Besetzung: Nora Waldstätten (Hannah Zeiler) Matthias Koeberlin (Micha Oberländer) Hary Prinz (Thomas Komlatschek) Stefan Pohl (Thomas Egger) Christopher Schärf (Raphael Stadler) Anna Herrmann (Lisa Schwegelin) Julia Cencig (Barbara Köhler) Andy Gätjen (Klaus Köhler) Götz Otto (Dr. Rainer Sendlak) Hilde Dalik (Karina Droste) Martina Ebm (Miriam Thaler) Christoph Luser (Marco Schwegelin) Regie: Christian Theede Drehbuch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep Bildquelle: ORF/Graf Film/Patrick Pfeiffer
