ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 27.10.2025
45 Min.Folge vom 27.10.2025

Über die Hälfte der Menschen kauft mehrmals wöchentlich in Supermärkten oder Discountern ein – oft mit Gesundheitsrisiken. Ein Drittel des Geflügels ist mit dem Campylobacter-Bakterium belastet, das Magen-Darm-Infekte auslösen kann. Fast alle verarbeiteten Lebensmittel enthalten Zusatzstoffe wie Aromen, Farbstoffe oder Konservierungsmittel, von denen einige als krebserregend gelten oder die Leber und Konzentration belasten könnten. Warnhinweise werden nicht immer korrekt angebracht. Bildquellen: ORF/One Gate | Bernd Weißbrod / dpa / picturedesk.com

