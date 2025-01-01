Die Tudors
England im 16. Jahrhundert: Der junge König Henry VIII. regiert das Land. Er ist attraktiv, arrogant und machtbesessen - sein Leben ist geprägt von zahlreichen Liebschaften, außerehelichen Kindern und ausschweifenden Festen. Sein sehnlichster Wunsch ist ein Thronfolger, doch Königin Katharina konnte ihm bisher noch keinen Sohn schenken. Weil sich der Papst weigert, einer Scheidung zuzustimmen, geht Henry bis zum Äußersten ...
Die Tudors: Ein Tyrann und seine Frauen
Die Herrschaft von Heinrich VIII in der prächtigen Renaissance-Dynastie Englands ist in aller Munde. König Heinrich VIII - genannt Henry - regiert sein Land mit gnadenloser Härte. Seine Macht stärkt er durch allerlei Intrigen, Drama, Tabubrüche, Morde und unerbittliche Machtkämpfe.
Auf der Suche nach einem Erben geht Henry VIII die Ehe mit Katharina von Aragon ein, entwickelt jedoch eine Obsession mit Anne Boleyn, die sich allerdings dem Werben des Königs widersetzt. Vertrauensvoll wendet er sich an seinen engsten Berater, Kardinal Wolsey. Der verfolgt derweil kühn seine eigenen Ziele und knüpft seine Hilfe an Bedingungen, die den König vor Herausforderungen stellen.
Jonathan Rhys Meyer überzeugt als brutaler Herrscher
Schauspieler Jonathan Rhys Meyers baut sich als König Henry über Jahrzehnte hinweg einen Hofstaat auf, der nur eines kennt: Furcht vor dem Herrscher. Als intriganter König muss Rhys Meyers lernen, dass Feinde überall lauern, innerhalb wie außerhalb seines innersten Kreises. Der Schauspieler überzeugt mit seiner Darstellung Fans und Kritiker der Serie. So erhielt er 2008 für seine Rolle eine Golden Globe Nominierung als Bester Serien-Hauptdarsteller – Drama, während die Serie als solches als Beste Serie – Drama nominiert wurde. Auch wenn es knapp nicht um Sieg gereicht hat, konnte die historische Fernsehserie stattdessen zwei Emmys einheimsen.
An Rhys Meyers Seite spielen Natalie Dormer und Henry Cavill. Dormer verkörpert Anne Boleyn, die geheime Mätresse des Königs. Als solche ist sie auch namensgebend für Staffel 1, welche den Titel Die Tudors - Mätresse des Königs trägt. Die Schauspielerin war zuvor bereits in kleineren Rollen im TV und Kino zu sehen, doch durch ihre Rolle in Die Tudors erlangte die Britin internationale Bekanntheit. Gleiches gilt für Henry Cavill. Als Charles Brandon ist er der charmante beste Freund des Königs und als einziger neben Jonathan Rhys Meyers in allen Folgen und Staffeln zu sehen. Sam Neill verkörpert Kardinal Wolsey, der den Zuschauer*innen auch über die erste Staffel hinaus durch seine überzeugende Darbietung in Erinnerung bleibt. Maria Doyle Kennedy spielt Henrys Frau, die Königin von England: Katharina von Aragon.
Vier Staffeln umfassende Dramaserie
The Tudors, wie die Serie im Original heißt, wurde in vier Staffeln zwischen 2007 und 2010 ausgestrahlt. In 48 Folgen hat Ideengeber Michael Hirst eine dramatische Serie über die Herrschaft und die Ehen von König Heinrich VIII geschaffen. Trevor Morris unterlegt das Historiendrama eindrucksvoll mit Musik, für die 2007 er einen Emmy bekam. Auch wenn die Serie in England spielt, wurde sie erstmals im April 2007 auf dem US-amerikanischen Sender Showtime ausgestrahlt, ehe das deutsche Publikum ab Juni 2008 auf ProSieben einschalten konnte. Für viele Serienfans gilt Die Tudors als gelungener Vorläufer für das Game of Thrones-Franchise.
