56 Min.Ab 12

Henrys Schwester Margaret soll mit dem alten portugiesischen König verheiratet werden. Damit ihrer wahren Liebe zu Charles Brandon, dem Herzog von Suffolk, nichts im Wege steht, greift sie schon wenige Tage nach der Vermähung zu drastischen Mitteln. Indes lässt Anne lässt den König zappeln, während dieser vor lauter Leidenschaft sogar schon seine Staatsgeschäfte vernachlässigt. Als sich Henry bei einem Turnier verletzt, erkennt er, dass England einen Thronfolger braucht.

