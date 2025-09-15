Die Tudors
Folge 10: Folge 10
49 Min.Ab 12
Anne erwartet im Tower ihre Hinrichtung. Der König erspart ihr den Scheiterhaufen und lässt ihr die Gnade einer schnellen Enthauptung zuteil werden. Rechtzeitig vor Annes Tod wird ihre Ehe mit Henry aus fadenscheinigen Gründen für ungültig erklärt. Prinzessin Mary triumphiert, weil Annes Tochter von der Thronfolge ausgeschlossen wird. Der König macht ungeniert Jane Seymour den Hof und erklärt, sie heiraten zu wollen. Am 19. Mai 1536 stirbt Anne durch das Richtschwert.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Tudors
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren