Die Tudors
Folge 4: Folge 4
48 Min.Ab 12
Die bösen Gerüchte um den einflussreichen Lordsiegelbewahrer Thomas Cromwell werden immer lauter. Es heißt, dass sich der zweitmächtigste Mann des Landes in Ausübung seines Amts bereichert. Angeblich plündert Cromwell privat die katholischen Klöster, die er im Auftrag der reformatorischen Bestrebungen des Königs schließt. Henry VIII. hat jedoch derzeit keine Zeit für Staatsgeschäfte. Seine Gemahlin Jane steht kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Tudors
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren