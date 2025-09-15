Die Tudors
Folge 10: Folge 10
55 Min.Ab 6
Der König schließt einen Friedensvertrag mit Frankreich und muss als Teil des Pakts auch die Stadt Boulogne wieder aufgeben. Nachdem Henry VIII. vom Tod seines langjährigen Freundes Charles Brandon erfahren hat, macht er sich Gedanken um seine eigene Sterblichkeit. Im Angesicht des Todes begegnen dem Monarchen noch einmal die Geister seiner Ehefrauen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Tudors
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren