Die Turbokids
Folge 21: Kampf um Frau Nickel
14 Min.Folge vom 01.03.2024
Frau Nickel wurde von einem Computer als ideale Lehrerin ermittelt und soll nun pädagogische Beraterin des Präsidenten werden. Die Turbokids wollen sie nicht verlieren und entwickeln einen Plan.
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