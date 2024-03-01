Die Turbokids
Folge 22: Kirmes International
14 Min.Folge vom 01.03.2024
Der Jahrmarkt, den die Turbokids auf dem Schulhof organisieren, droht zum Fiasko zu werden: Kein Besucher lässt sich sehen, denn alle Bewohner der Stadt wollen den Abflug eines Raumschiffes beobachten.
