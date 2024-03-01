Die Turbokids
Folge 24: Gold in der Kehle
14 Min.Folge vom 01.03.2024
Der berühmte Opensänger Luciano Canorotti ist in der Stadt. Frau Nickel schleppt ihre Klasse in die Oper, obwohl sich die Kids nicht für diese Art von Musik interessieren. Trotzdem wird der Besuch in der Oper turbulent.
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