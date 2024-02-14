Albufeira: Nachuntersuchung von schlimmen SchnittwundenJetzt kostenlos streamen
Folge 106: Albufeira: Nachuntersuchung von schlimmen Schnittwunden
23 Min.Folge vom 14.02.2024Ab 12
"Die Urlaubs-Docs" helfen in medizinischen Notsituationen und bieten Menschen in der schönsten Zeit des Jahres Unterstützung im Ferienparadies. Von Fuerteventura bis nach Wangerooge, von der Ostseeinsel Rügen bis in die Alpen oder auf Mallorca: Die Urlaubs-Docs sind zur Stelle und kümmern sich direkt am Ferienort, damit ihren Patient:innen trotz Krankheit oder Verletzung kein Urlaubs-Aus droht, sondern die Reise ein Traumurlaub bleibt.
Genre:Dokumentation, Soap, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1