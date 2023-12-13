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Die Urlaubs-Docs

Summer Breeze Festival: Bewusstlose Person in der Menge

SAT.1Staffel 1Folge 50vom 13.12.2023
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Die Urlaubs-Docs

Folge 50: Summer Breeze Festival: Bewusstlose Person in der Menge

23 Min.Folge vom 13.12.2023Ab 12

"Die Urlaubs-Docs" helfen in medizinischen Notsituationen und bieten Menschen in der schönsten Zeit des Jahres Unterstützung im Ferienparadies. Von Fuerteventura bis nach Wangerooge, von der Ostseeinsel Rügen bis in die Alpen oder auf Mallorca: Die Urlaubs-Docs sind zur Stelle und kümmern sich direkt am Ferienort, damit ihren Patient:innen trotz Krankheit oder Verletzung kein Urlaubs-Aus droht, sondern die Reise ein Traumurlaub bleibt.

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