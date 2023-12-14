Ehrwald in Tirol: Rettungshundesuche im GeländeJetzt ohne Werbung streamen
Die Urlaubs-Docs
Folge 52: Ehrwald in Tirol: Rettungshundesuche im Gelände
24 Min.Folge vom 14.12.2023Ab 12
"Die Urlaubs-Docs" helfen in medizinischen Notsituationen und bieten Menschen in der schönsten Zeit des Jahres Unterstützung im Ferienparadies. Von Fuerteventura bis nach Wangerooge, von der Ostseeinsel Rügen bis in die Alpen oder auf Mallorca: Die Urlaubs-Docs sind zur Stelle und kümmern sich direkt am Ferienort, damit ihren Patient:innen trotz Krankheit oder Verletzung kein Urlaubs-Aus droht, sondern die Reise ein Traumurlaub bleibt.
Alle Staffeln im Überblick
Die Urlaubs-Docs
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Soap
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1 & © Season 1: SAT:1