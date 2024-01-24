Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Urlaubs-Docs

Erlebnisbad Aqua Magis: Fußverletzung nach Wasserrutschaktion

SAT.1Staffel 1Folge 82vom 24.01.2024
Erlebnisbad Aqua Magis: Fußverletzung nach Wasserrutschaktion

Erlebnisbad Aqua Magis: Fußverletzung nach WasserrutschaktionJetzt kostenlos streamen

Die Urlaubs-Docs

Folge 82: Erlebnisbad Aqua Magis: Fußverletzung nach Wasserrutschaktion

23 Min.Folge vom 24.01.2024Ab 12

"Die Urlaubs-Docs" helfen in medizinischen Notsituationen und bieten Menschen in der schönsten Zeit des Jahres Unterstützung im Ferienparadies. Von Fuerteventura bis nach Wangerooge, von der Ostseeinsel Rügen bis in die Alpen oder auf Mallorca: Die Urlaubs-Docs sind zur Stelle und kümmern sich direkt am Ferienort, damit ihren Patient:innen trotz Krankheit oder Verletzung kein Urlaubs-Aus droht, sondern die Reise ein Traumurlaub bleibt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Urlaubs-Docs
SAT.1
Die Urlaubs-Docs

Die Urlaubs-Docs

Alle 2 Staffeln und Folgen