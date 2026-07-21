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Die Urlaubs-Docs

Mallorca: Nachuntersuchung bei einer Patientin mit Stent

SAT.1Staffel 2Folge 28vom 21.07.2026
Mallorca: Nachuntersuchung bei einer Patientin mit Stent

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Die Urlaubs-Docs

Folge 28: Mallorca: Nachuntersuchung bei einer Patientin mit Stent

23 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

"Die Urlaubs-Docs" helfen in medizinischen Notsituationen und bieten Menschen in der schönsten Zeit des Jahres Unterstützung im Ferienparadies. Von Fuerteventura bis nach Wangerooge, von der Ostseeinsel Rügen bis in die Alpen oder auf Mallorca: Die Urlaubs-Docs sind zur Stelle und kümmern sich direkt am Ferienort, damit ihren Patient:innen trotz Krankheit oder Verletzung kein Urlaubs-Aus droht, sondern die Reise ein Traumurlaub bleibt.

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