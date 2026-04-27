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Die Wahrheit über Eigenmarken

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 27.04.2026
Die Wahrheit über Eigenmarken

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Die Wahrheit über Eigenmarken

Folge 1: Die Wahrheit über Eigenmarken

45 Min.Folge vom 27.04.2026

Der Bio-Boom in Österreich hält ungebrochen an: Rund zehn Prozent aller Lebensmittel werden bereits in Bio-Qualität gekauft, der Großteil davon über Supermarktketten. Bio ist damit längst ein großes Geschäft – und zunehmend auch ein umstrittenes. Während die Nachfrage steigt, wächst bei vielen Bio-Bäuerinnen und -Bauern der Druck. Sie kritisieren sinkende Margen, steigenden Konkurrenzdruck und austauschbare Lieferverhältnisse hinter den Eigenmarken der Handelsketten. Manche sprechen von einer "Bio-Lüge": Der Mehrpreis komme nicht immer dort an, wo er erwartet wird. Die Reportage zeigt, wer vom Bio-Boom profitiert, wer unter ihm leidet – und welche Rolle die Konsumentinnen und Konsumenten dabei spielen. Bildquelle: ORF/Bavaria/SWR

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