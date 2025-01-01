Mary Ellen und der fahrende SängerJetzt kostenlos streamen
Die Waltons
Folge 14: Mary Ellen und der fahrende Sänger
43 Min.
Mary Ellen lernt einen jungen Mann kennen, von dem sie vollkommen fasziniert ist: Es handelt sich um den fahrenden Sänger Jamie, der mit seiner Gitarre von Ort zu Ort zieht und sich mit seiner Musik den Lebensunterhalt verdient. Jamie ist ein leidenschaftlicher Sammler alten Liedguts, und Mary Ellen hilft ihm bei der Recherche nach alter Volksmusik aus Walton's Mountain. Die Begegnung mit Jamie weckt das Fernweh in ihr; auf einmal wird ihr Walton's Mountain zu klein ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH