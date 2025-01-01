Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Mary Ellen und der fahrende Sänger

Staffel 1Folge 14
Mary Ellen und der fahrende Sänger

Die Waltons

Folge 14: Mary Ellen und der fahrende Sänger

43 Min.

Mary Ellen lernt einen jungen Mann kennen, von dem sie vollkommen fasziniert ist: Es handelt sich um den fahrenden Sänger Jamie, der mit seiner Gitarre von Ort zu Ort zieht und sich mit seiner Musik den Lebensunterhalt verdient. Jamie ist ein leidenschaftlicher Sammler alten Liedguts, und Mary Ellen hilft ihm bei der Recherche nach alter Volksmusik aus Walton's Mountain. Die Begegnung mit Jamie weckt das Fernweh in ihr; auf einmal wird ihr Walton's Mountain zu klein ...

