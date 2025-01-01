Die Waltons
Folge 18: Onkel Codys Werbung
44 Min.
Onkel Cody, der Walton's Mountain vor dreißig Jahren verließ, kehrt eines Tages in die alte Heimat zurück, weil er arbeitslos geworden ist. Die Familie, die selbst unter der Wirtschaftskrise leidet, kann ihm keine Arbeit beschaffen, doch zumindest wollen die Waltons ihn aufheitern und ablenken. So beschließen sie, ihn mit einer Dame bekannt zu machen und laden die verwitwete Cordelia Hunnicut zum Abendessen ein. Und prompt verliebt sich Cody in die gebildete Lady ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH