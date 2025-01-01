Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

John-Boy und die große Stadt

Staffel 1Folge 20
John-Boy und die große Stadt

Die Waltons

Folge 20: John-Boy und die große Stadt

44 Min.

Die Waltons geraten in finanzielle Schwierigkeiten, weil ihre Vorfahren es versäumt haben, ihren Waldbesitz an Walton's Mountain gerichtlich eintragen zu lassen. Als eine Holz verarbeitende Firma ihnen das Besitzrecht streitig machen will, erfahren sie, dass man den Eintrag zwar nachholen kann, dass dies jedoch 200 Dollar kostet. Nun wollen alle Geschwister mithelfen, den Betrag zusammenzubringen. John-Boy beschließt, in der großen Stadt auf Jobsuche zu gehen ...

