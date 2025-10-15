Die Waltons
Folge 22: Das Fahrrad
45 Min.Folge vom 15.10.2025
Olivia ist in letzter Zeit sehr unruhig und unzufrieden. Als Ike Godsey ihr anbietet, dass er ihr sein Fahrrad borgen könnte, damit sie damit zu den Chor-Proben fahren kann, sagt sie sofort begeistert zu. Auf ihrem Weg zur Probe beginnt sie davon zu träumen, wie es wäre, eines Tages eine bekannte Opernsängerin zu sein ... Außerdem kommt Ann Harris in die kleine Stadt, um ihren Brieffreund Curtis Norton zu heiraten. Doch auf sie wartet eine Überraschung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH