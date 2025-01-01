Die Waltons
Folge 6: Es steht in den Sternen
48 Min.
In Walton's Mountain fällt ein Meteorit auf die Erde, was die Bewohner erschreckt und zu den unterschiedlichsten Reaktionen und Befürchtungen verleitet. Glaube und Aberglaube mischen sich auf die wunderlichste Weise, und nur wenige sind in der Lage, den Vorgang sachlich zu betrachten. So glauben die Baldwin-Schwestern, dass ihr verstorbener Vater ihnen mit dem Meteorit eine Nachricht zukommen lassen wollte. Großvater Sam dagegen ist fest überzeugt, dass sein Ende naht ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH