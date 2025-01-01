Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für die Waltons sind die Jahre der Wirtschaftskrise eine schlimme und schwierige Zeit. Trotz wirtschaftlicher Probleme aber leben sie in Frieden und Sicherheit - dies wird ihnen erst so richtig bewusst, als sie neue Nachbarn bekommen. Es handelt sich um die jüdische Familie Mann, die vor den Nazis aus Deutschland geflohen ist. Um nicht noch mehr Schwierigkeiten zu bekommen, verbietet Vater Mann seinen Angehörigen, sich in der Öffentlichkeit zu ihrem Glauben zu bekennen ...

