Die Waltons
Folge 17: Flitterwochen
43 Min.
Die Jahre der Weltwirtschaftskrise bedeuten auch für die Waltons eine Zeit schwerer Entbehrungen. Besonders Mutter Olivia kämpft einen täglichen Kampf gegen die Widrigkeiten des Alltags. Die immer wiederkehrende Hausarbeit erscheint ihr zusehends als Sisyphos-Arbeit, und am liebsten würde sie alles hinschmeißen. Da erkennt auch ihr Mann John, dass sie dringend eine Pause braucht. Trotz des Geldmangels beschließt er, die versäumten Flitterwochen nachzuholen ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH