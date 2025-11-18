Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 2Folge 23vom 18.11.2025
Folge 23: Die Abschlussprüfung

44 Min.Folge vom 18.11.2025

Mit gemischten Gefühlen sieht John-Boy der Abschlussfeier an seiner Schule entgegen. Freudig, aber auch melancholisch und vor allem voller Dankbarkeit gegenüber der Lehrerin Miss Hunter, lässt er die Schuljahre noch einmal Revue passieren. Jetzt hat er nur noch ein Problem: einen schönen Anzug für die Feier aufzutreiben. Das teure Stück nämlich, dass er ursprünglich dafür gekauft hatte, musste er wieder veräußern, als eine Kuh starb und dringend eine neue benötigt wurde ...

Warner
